S.M.Capua Vetere, ordinanza sindacale prolunga la chiusura dell’I.C. Principe di Piemonte

S.M.Capua Vetere. Vista la nota dell’ASL Caserta-UOPC di Santa Maria Capua Vetere del 24 novembre 2021, con l’ordinanza sindacale n.180 del 26/11/2021 si prolunga fino al giorno 7 dicembre il provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza per l’Istituto Comprensivo Principe di Piemonte – plesso di via Grandi “R. Perla”. La situazione epidemiologica, infatti, vede la città alle prese con un crescente numero di cittadini positivi per un totale di 194 casi rilevati. Di questi, 32 sono da riferire alla popolazione scolastica con il coinvolgimento di 10 sezioni della primaria con 26 casi accertati, 4 sezioni della secondaria di primo grado e 6 casi accertati. L’adozione di un provvedimento che con una riapertura limitata alle sezioni non interessate dal contagio riportasse in aula gli alunni delle classi prima e seconda della primaria e prima della secondaria di primo grado, è stato pertanto sconsigliato dalla responsabile dell’ASL Caserta-UOPC di Santa Maria Capua Vetere dopo aver sentito, in tal senso, la proposta avanzata dal Dirigente Scolastico.