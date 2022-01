S. Maria a vico, annullate alcune cartelle esattoriali

Santa Maria a Vico (CE) – Si è svolto questa mattina l’incontro, promosso dal Comune di Santa Maria a Vico, del Sindaco Andrea Pirozzi, con nota prot. 1631 del 21 gennaio 2022, con i vertici del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, a seguito delle anomale cartelle ricevute dai cittadini dalla medesima società.

Dopo un’ampia discussione, che ha visto protagonisti il Sindaco Andrea Pirozzi, il Segretario Comunale Claudia Filomena Iollo, il Responsabile Finanziario del Comune Vincenzo Morgillo, il Presidente di C.I.T.L Pasquale Di Biasio, il Direttore Generale di C.I.T.L Maurizio Desiderio ed il Responsabile Affari Generali del C.I.T.L. Giancarlo Giudicianni, in riferimento all’emissione dei ruoli dei canoni di depurazione e fognatura riferiti alle annualità 2018, 2019 e 2020, si è convenuto:

1) Il C.I.T.L. annullerà le bollette\cartelle emesse

2) La verifica e l’approvazione da parte dell’amministrazione dei ruoli e delle quote 2018-2019-2020

3) L’emissione di nuove cartelle e la possibilità di un’ampia rateizzazione, atteso che si tratta di 3 annualità.

4) Il trasferimento in compensazione sulla nuova emissione per i pagamenti già effettuati dai cittadini.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto un ottimo risultato che certamente contribuisce a dare

respiro e serenità a tantissimi nostri concittadini – Commenta il Sindaco Andrea Pirozzi.

Inoltre, siamo altrettanto lieti di aver trovato comprensione e spirito collaborativo nei vertici del consorzio, che ringraziamo da parte di tutta la cittadinanza. Una volta eseguite le opportune verifiche tutti i cittadini che usufruiscono di questo servizio, saranno poi tenuti a versare quanto spettante, con la possibilità di una ampia rateizzazione, trattandosi di tre annualità. Per coloro che invece hanno già provveduto al pagamento sarà eseguita apposita compensazione sulle prossime fatture”.