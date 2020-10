S. Maria a Vico, furgone dato alle fiamme e carbonizzato

S. MARIA A VICO – Nella nottata tra venerdì e sabato

Il tutto sarebbe avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato lungo la via del Parco Aragonese, si tratta di un furgone di marca Ford Transit Connect. L’automezzo in questione si trovava fermo in sosta lungo la strada quando è stato appiccato, danneggiato in alcune parti meccaniche tra cui motore asse e semi asse.

Dopo varie segnalazioni di alcuni residenti sarebbero intervenuti i Vigili del Fuoco della sezione di Caserta, dopo di che anche i Carabinieri avrebbero fatto qualche sopralluogo al fine di cercare di ricostruire quanto accaduto.