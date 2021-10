S. Maria a Vico, giovane campione regionale di salto in lungo

S. Maria a Vico – E’ di S. Maria a Vico un giovanissimo campione di salto in lungo di anni 13, ossia Jacopo de Lucia nell’ambito di un torneo regionale che si è svolto a Nocera ha trionfato appunto nel salto in lungo.

Su quanto avvenuto, e sulla sua affermazione si è pronunciato anche il suo allenatore con qualche breve dichiarazione che si va a riportare “Jacopo ha saltato 4.78, facendo i passettini finali per non fare nullo e andando oltre la battuta. Ha già raggiunto i 5.10, però staccando da una zona di un metro, quindi è arrivato con velocità maggiore. Io da decatleta avevo quasi 7 metri di salto in lungo, 6.97 ottenuto 2 volte di cui una a Donnas, in val D’ Aosta, a 23 anni. Cosa potrà realizzare Jacopo dai 13 ai 23 anni, quando diventerà seniores, non si sa. So che sto vivendo una favola. Adesso sto realizzando. Battere i ragazzi di Salerno, Benevento, Avellino e soprattutto Napoli, lui di Santa Maria a Vico, provincia di Caserta, è stata una cosa molto molto emozionante” questo quanto affermato dal suo coach, Nunzio Antonucci.