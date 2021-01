S. MARIA C.V./CROLLO DI UN MURO

S. Maria C. V. – È crollato un muro, una parte di muro, nella città di S. Maria Capua Vetere, intorno alle ore 12.30, il tutto accaduto lungo una delle strade non lontano dal centro cittadino, ossia, via Giannotti che fa ad angolo con vicolo Mentecicomio.

Questa una breve ricostruzione di quanto accaduto

Una porzione del muro di cinta di un vecchio manufatto è crollato letteralmente al suolo. Qualche metro abbondante di pietre di tufo si è riversato in strada e nell’area già sottoposta a recinzione giacché lo stesso manufatto era stato interessato da un crollo dello stesso muro perimetrale che in quel caso aveva creato una voragine.

La casa, immobile già abbandonato da parecchio tempo, era già stata oggetto di vari crolli, in particolare già all’incirca un mese fa c’era stato un precedente crollo, a cui successivamente, l’ufficio tecnico del Comune sammaritano aveva provveduto con la riparazione delle voragini creatasi e con la messa in sicurezza intorno al perimetro dello stabile, deliberando affinché i proprietari ripristinassero lo stato dei luoghi. Altra causa che può certamente aver determinato la caduta di una parte del muro, sono le abbondanti ed incessanti piogge, le quali hanno certamente agevolato il cedimento strutturale del muro perimetrale generando anche un certo il panico tra i residenti.

È stato tuttavia allertato il 115, la squadra dei vigili del fuoco di Caserta ha circoscritto l’area oggetto del crollo.