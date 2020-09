S. Maria C.V./due albanesi rimpatriati

SANTA MARIA CAPUA VETERE – A seguito di delle verifiche effettuati ad un posto di blocco nella citta di S. Maria Capua Vetere, la Polizia di Stato ha intensificato ed effettuato particolari servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree periferiche della città.

In particolare, nella giornata del 16 settembre i poliziotti del Commissariato di P.S. di Santa Maria Capua Vetere hanno identificato, in via del Lavoro, due cittadini albanesi – gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furto in abitazione – che viaggiavano a bordo di una autovettura priva di assicurazione.

I due individui sono risultati irregolari sul territorio nazionale e quindi, dopo essere stati fatti oggetto di decreto di espulsione, nella nottata odierna sono stati accompagnati presso la frontiera di Bari ed imbarcati su una nave diretta in Albania.