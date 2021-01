S. Maria C.V., raccolta rifiuti rallentata

S. Maria Capua Vetere – La città di S .Maria Capua Vetere ha una raccolta rifiuti che va un po’ a rilento per non dire altro in quelli che sono gli ultimi mesi anche per quel che concerne la differenziata.

Gli amministratori comunali sembrano non vedere l’attuale situazione, strade sporche, discariche di rifiuti nelle periferie e nelle campagne (ultima segnalazione in Via Firenze proprio nei pressi dell’area gioco), tasso di raccolta differenziata diminuito del 6%, un aumento della quantità di rifiuti pro-capite prodotto, come riferiscono i dati dell’ISPRA.

Davanti a questo quadro già disastroso nessuna efficace e innovativa politica di gestione è stata introdotta dal Sindaco Mirra, anzi negli ultimi giorni del 2020 l’amministrazione comunale ha pensato bene di prorogare alla società DHI, già oggetto di interdittiva antimafia, l’incarico di raccolta dei rifiuti a Santa Maria Capua Vetere. Davvero non si capisce come tutto ciò sia possibile. L’incarico è stato, infatti, attribuito nonostante siano carenti i più tradizionali servizi di spazzamento delle strade e di raccolta rifiuti, come testimoniano numerosi esempi in città, da ultimo il carico di rifiuti che è stato lasciato dagli addetti in Via Firenze dopo l’intervento di “pulizia” e che giace sui marciapiedi ormai da settimane.