S. Maria Capua Vetere, chiusura villa comunale per potatura

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Partirà oggi, del mercoledì 1 marzo, l’importante intervento volto alla sostituzione di vecchi alberi malati in Villa Comunale, come da relazione di professionisti agronomi, con la piantumazione di nuovi alberi di medio fusto.

Con questo primo step si procederà alla sostituzione di 30 alberi, con nuovi castagni, lecci e aranci di medio fusto; per consentire il regolare svolgimento dei lavori da parte della ditta incaricata e anche per ragioni di sicurezza, il Sindaco Mirra ha ordinato la chiusura della Villa Comunale nei seguenti giorni per evitare eventuali problematiche:

mercoledì 1,

giovedì 2,

venerdì 3,

lunedì 6 e martedì 7 marzo; l’area verde resterà regolarmente aperta nelle giornate di sabato e domenica.

Tale intervento sarà realizzato grazie al progetto dell’Amministrazione Mirra, con l’assessore De Iasio, approvato nell’ambito di un bando provinciale e finanziato per 60.000 euro e che consentirà, specificamente, di piantare circa 150 nuovi alberi in città, di cui 100 in Villa Comunale e lungo il perimetro esterno e altri 43 in piazza Schettino, via Sturzo, via Perla, via Nassiriya e via Firenze (tra ciliegi, pendule, salici, siliquastri e pini).