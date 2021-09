S. Maria Capua Vetere: conferenza stampa per la candidata di f.lli d’Italia

S. Maria Capua Vetere – Nella giornata di lunedì 6 settembre, ci sarà la visita di uno degli esponenti del partito di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, all’interno della sede del partito di f.lli d’ Italia a sostegno della candidatura di Gabriella Santillo.

Questo in breve il programma che si terrà nella città di S. Maria Capua Vetere. Il responsabile nazionale del partito di fratelli d’Italia, Donzelli, infatti, sarà alle 16,45 presso la sede di Fratelli d’Italia in via Mazzocchi per incontrare il partito sammaritano e i candidati di Fratelli d’Italia. Alle 18 00, invece, sempre presso la sede del partito, assieme ai delegati delle cinque liste, Donzelli e Santillo terranno una conferenza stampa. Alle 19,30 il momento più atteso, l’abbraccio con i militanti e i cittadini di Santa Maria Capua Vetere. Giovanni Donzelli e Gabriella Santillo, infatti si trasferiranno all’Anfiteatro Romano per un aperitivo con tutti i sostenitori.

Ecco una parte delle dichiarazioni della candidata a sindaco di fratelli d’Italia, G. Santillo “Il centrodestra e Fratelli d’Italia credono nella vittoria a Santa Maria Capua Vetere la vicinanza del partito nazionale, il suo sostegno in questa sfida entusiasmante sono per me una carica in più. Da sindaco il loro appoggio istituzionale sarà fondamentale per far uscire la città da quella condizione di isolamento in cui è piombata negli ultimi anni a causa dell’ignavia amministrativa che ha contraddistinto le ultime guide della città».