S. MARIA CAPUA VETERE – UFFICI COMUNALI CHIUSI

S. MARIA C. V. – Il Sindaco chiude gli uffici comunali di S. Maria Capua Vetere ecco in breve quanto accadrà nel comune sammaritano

Due importanti novità annunciate dal sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra. La prima riguarda la chiusura degli uffici comunali da domani (10 marzo) “fino alla fine della zona rossa, e cioè il 21 marzo, visto che abbiamo notato che troppe persone arrivano in Municipio nonostante non ci siano motivi di urgenza. Resteranno ovviamente aperti gli uffici di polizia municipale, stato civile e protocollo. Chiaramente sul protocollo sarebbe preferibile inviare la Pec, ma eccezionalmente sarà garantita la presenza di funzionari per coloro che non hanno la possibilità di utilizzare la mail”.