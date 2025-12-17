“S. Maria della Sanità”. Ricco il programma natalizio

Fervono gli ultimi preparativi in Parrocchia S. Maria della Sanità a Marcianise.

Don Raffaele D’Agosto ha organizzato una serie di eventi, religiosi e non.

Programma religioso:

Si parte il 24 dicembre con le confessioni dalle 15 alle 17 e poi la Messa solenne alle 23:45.

Il 25 ci sono le tre Messe solenni alle 8:30, 10:00 e 11:30.

Il 26 c’è un’unica Messa, stavolta alle ore 11:00.

Per la Festa della Famiglia, le Messe il 27 con un’unica Messa alle ore 18:30 e il 28 alle 08:30 e 11:30. Durante le celebrazioni, le coppie rinnoveranno le promesse di matrimonio.

Il 28 sera, invece, alle 18:30 ci sarà Messa Solenne presso la Cattedrale di Capua per la Chiusura dell’Anno Giubilare.

Il 31 dicembre, a chiusura dell’anno, il Te Deum: Adorazione Eucaristica alle ore 16:00 e S. Messa di Ringraziamento alle ore 17:00.

Il 1° gennaio, in occasione della festività Maria SS. Madre di Dio e Giornata Mondiale per la Pace, la S. Messa Solenne sarà alle ore 08:30 e 11:30.

Il 4 gennaio, II Domenica dopo natale, le Sante Messe saranno alle ore 08:30 e 11:30.

Il 6 gennaio, Epifania del Signore, la S. Messa è alle ore 08:00; poi S. Messa e Narrazione dei Santi Magi alle ore 10:00 e al termine, circa le 11:00, Processione di Gesù Bambino.

L’ 11 gennaio, in occasione del Battesimo del Signore, le Sante Messe saranno alle ore 08:30 e 11:30.

Gli eventi

Il 28 dicembre verrà inaugurata la Mostra d’arte “Un anno di Officina Foglia” alle ore 18:00 presso Via G. Foglia 28.

Il 29 dicembre ci sarà l’Allegra Tombolata presso la Parrocchia alle ore 19:30.

Il 30 dicembre tutti invitati al Concerto di Natale a cura della Corale Cantante Domino Fratelli Colella, presso la Parrocchia.

Il 04 gennaio ci sarà la visita delle Favole di luce a Gaeta, con partenza alle ore 15:00 dal cimitero di Marcianise. NB: Iscriversi per tempo in Parrocchia.

Il 05 gennaio è previsto l’evento “Noi figli dei Magi”, spettacolo a cura dei giovani dell’Oratorio e scambio dei doni nel cortile della Parrocchia.