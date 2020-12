S. Messa in ricordo delle Vittime del Dovere Duomo di Caserta, domenica 13 dicembre 2020, ore 11.15

Caserta.Sarà una cerimonia raccolta la Santa Messa in ricordo delle Vittime del Dovere che, come da tradizione, verrà celebrata presso il Duomo di Caserta dal Parroco della Cattedrale Don Vincenzo De Caprio, domenica 13 dicembre 2020, alle ore 11.15.

L’evento, organizzato dall’Associazione Vittime del Dovere e dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione provinciale di Caserta, quest’anno si svolgerà secondo le misure vigenti, atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Santa Messa, in ricordo del sacrificio dei Servitori dello Stato, rappresenta da molti anni un appuntamento solenne, ispirato dal compianto Vescovo Mons. Pietro Farina, il quale suggerì agli organizzatori di rendere una consuetudine, in occasione della terza domenica d’Avvento, questo momento di preghiera per i tanti caduti appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Magistratura che hanno offerto la propria vita in nome della Nazione.