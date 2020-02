S.Nicola la Strada – Al via il Campus della Salute presso la Scuola “Nicholas Green”

SAN NICOLA LA STRADA – Prende il via sabato, 1 febbraio 2020, dalle ore 15:30 alle ore 19:00, la seconda edizione del “Campus Salute Indoor” che si terrà negli spazi messi loro a disposizione presso la Scuola Elementare “Nicholas Green” dell’Istituto Comp. D.D., diretto dalla professoressa Patrizia Merola.



La campagna di prevenzione proseguirà anche domenica, 2 febbraio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Il cosiddetto “Villaggio della Salute” è stato organizzato dalla sezione casertana del “Campus Salute Onlus” capeggiata dal Professore Rosario CUOMO.



La lodevole iniziativa di prevenzione è sostenuta dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta presieduto dalla dottoressa Erminia BOTTIGLIERI, dalla protezione civile e dagli operatori della Croce Rossa. Il plesso scolastico “Nicholas Green” per l’occasione verrà stato trasformato in un vero e proprio “ospedale da campo” con tanti ambulatori disposti negli spazi esterni della scuola dove tanti medici volontari effettueranno controlli specialistici, screening, indagini e visite gratuite alla cittadinanza.



Tra i tanti dottori volontari, tra loro Antonio Vinciguerra, Debora Di Maggio, Guida Ilaria, Salvatore Severino e Vittorio Palmieri (cardiologia); Domenico Costato, Caterina Mucherino, Paolo Andreozzi, Pellegrino Dattolo e Luigi Vitale (gastroenterologia – epatologia); Massimo Nacca, Gelsomina Ronza, Vincenzo Battarra, Pietro Farro e Luigi Nacca (dermatologia); Annalisa Figurato e Barbara Polese (nutrizione); Luigi Schiavo, Pasqualino Mazzarella e Gilda Pontieri (endocrinologia – diabetologia); Giuseppina Marcuccio, Silvio Mirra e Antonio Cusano (otorinolaringoiatria); Annarita Pepino e Paola Laviscio (ginecologia); Carlo Manzi e Carla Laganà (prelievi); Maria Luisa Barretta e Salvatore Zullo (senologia); Alessandra Ragozzino, Libero Costantino e Violetta Caserta (psicologia e psichiatria); Giovanni Cerullo e Anna Maria Sagnelli (neurologia); Maurizia Lanza (pneumologia).



In occasione dell’evento, il Sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, ha diffuso un suo post: “Lo Scopo del Campus Salute è la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione. L’Amministrazione Comunale, quindi, ha offerto un ampio contributo per organizzare un vero e proprio ospedale da campo presso l’Istituto Scolastico di viale Europa (I.C. Capol. D. D. – Nicholas Green), con ambulatori specialistici per avvicinare la popolazione alla visita medica al di fuori delle strutture deputate a tali attività come ospedali, presidi ospedalieri, ambulatori pubblici e privati.



Questa organizzazione permetterà – oggi e domani – di effettuare prestazioni specialistiche di elevato valore professionale evitando alla popolazione il contatto con l’ambiente ospedaliero, foriero di contenuti psicologici non sempre ben accetti da chi si sente in buona salute. Si comincia nel pomeriggio dalle ore 15.30. Vi aspettiamo!”.