S.Nicola la Strada – Avviso pubblico per la stipula di una convenzione con i CAF

SAN NICOLA LA STRADA – Il Comune di San Nicola la Strada intende, avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione completa delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di Gas Naturale ed Energia Elettrica (Bonus Gas ed Energia).

In ragione del Protocollo d’Intesa siglato dall’ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale, che devono essere presentate al comune di residenza.



Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di bonus sociale per il disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale, fornendo assistenza ai cittadini nella compilazione e presentazione della domanda senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’utenza, nonché per l’Ente.

I CAF interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 31 gennaio 2020 formale richiesta, l’istanza, redatta secondo il modello di cui all’all. 1 dovrà essere depositata al protocollo generale del Comune di San Nicola la Strada in piazza Municipio, 1, oppure inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo PEC: [email protected]