S.Nicola la Strada – Il comune installa attraversamento pedonale intelligente in Via Le Taglie

SAN NICOLA LA STRADA – Nel territorio di competenza del Comune di San Nicola la Strada vi sono strade ad alta pericolosità e sinistrosità. Il Tenente Colonnello Luigi SALERNO MELE, comandante della Polizia Municipale, per la sua professionalità e conoscenza del territorio cittadino ha individuato un tratto stradale del territorio sannicolese ad alta pericolosità e sinistrosità: si tratta del tratto di Via Le Taglie che interseca in sequenza Via Patturelli, per cui al fine di meglio salvaguardare l’incolumità degli automobilisti nonché dei pedoni che frequentano la zona, in considerazione anche dell’elevato concentramento abitativo della zona stessa, il Comandante della Polizia Municipale ha ritenuto necessario far realizzare un dosso dissuasore di velocità limitando così il rischio di incidenti stradali e di investimenti pedonali.



Per questo motivo, con determinazione nr. 106 del 27 dicembre 2019, reg. gen. nr. 869 del 31 dicembre 2019, ha approvato il preventivo dell ditta Penta Signal S.r.l. con sede in Caserta ammontante a 2.2623 euro IVA inclusa per l’installazione di un dosso dissuasore di velocità in LaserAid ActaLux™. Si tratta della prima banda luminosa ad alta potenza, basata su tecnologia Laser, in attesa di brevetto europeo, dotata di una parte superiore a cupola che produce un angolo del fascio più ampio e un profilo meccanico che lo rende perfetto per il montaggio a filo su strade o rivestimenti in mattonelle.

Inoltre la struttura morbida ultra flessibile la rende resistente al transito di veicoli e pedoni. LaserAid ActaLux™ viene prodotto su misura per preservare l’uniformità della luce e assemblato e configurato in loco dagli installatori. LaserAid ActaLux™ è la soluzione ideale per le opere architettoniche stradali e l’evidenziazione dei contorni paesaggistici civili e industriali.