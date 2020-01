S.Nicola la Strada – Piscina comunale. La Alba Oriens denunzia Vincenzo Battaglia per danno d’immagine

SAN NICOLA LA STRADA – Dopo l’intervento del dr. Vincenzo Battaglia (da noi pubblicato in data 10.01.2020) relativo ad un suo post in cui ipotizzava il rischio di un’eventuale chiusura della piscina comunale affidata dall’Amministrazione, guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, alla Società Alba Oriens poiché, secondo quanto scritto da Battaglia: “La nostra amministrazione, nell’affidare la piscina comunale, si è preoccupata di “ricavare” una somma di denaro quanto più alta possibile. È stata concessa ad un prezzo di circa 80.000 euro annuo che ne appesantisce la gestione da chi ha l’affidamento, specie nella fase di start up. Addirittura è stato operata un variante di circa 1.100,00 euro al mese in più per il servizio di un bar all’interno della struttura…”, la predetta società sportiva ha deciso di adire le vie legali nei confronti del dr. Vincenzo Battaglia per “danno d’immagine”.



Come prassi diamo la parola alla Società Alba Oriens che ha pubblicato sulla propria pagina facebook il post di risposta a quanto affermato dal dr. Battaglia annunciando così di aver intenzione di denunziare lo stesso dr. Battaglia. “Altro che “Rischio Chiusura” della Piscina Comunale di San Nicola la Strada… conta circa 1.000 iscritti a meno di 4 Mesi dall’inaugurazione. La SSD ARL Alba Oriens, quale gestore ufficiale dell’impianto natatorio comunale di San Nicola la Strada, risponde al Dott. Vincenzo Battaglia, per ciò che concerne le insinuazioni relative ad una gestione “poco attenta” alle esigenze dei cittadini ed alla “cura” aziendale della piscina nel tempo: IN PRIMIS non è chiaro come il Dott. Vincenzo Battaglia, non risultando tra i nostri iscritti, possa avere una visione così precisa e puntuale della gestione aziendale dell’impianto in questione. Inoltre, anche se fosse iscritto, non avrebbe alcun modo di poter constatare quanto impropriamente scritto. IN SECUNDIS siamo orgogliosi, a questo punto, di far presente che il Gruppo Alba Oriens, con più di #10impianti all’attivo, è in grado di garantire in attività continuativa l’impianto per tutta la durata della concessione comunale.



Ciò ad esclusivo beneficio della comunità Sannicolese che vedrebbe, altrimenti, chiusa e riaperta, a fasi alterne, una struttura meravigliosa, con conseguente incuria derivante dall’alternarsi di gestori avventati. La SSD ARL Alba Oriens, avendo uno storico gestionale di tutto rispetto, riconosciuto ampiamente dai propri utenti, tende ad applicare #tariffe mediamente #piùbasse rispetto alla maggioranza dei gestori campani. Inoltre, in ottica di preservazione e valorizzazione degli interessi della comunità cittadina, applica #sconti dedicati a tutti i #residenti di San Nicola la Strada.

Cogliamo l’occasione per precisare che è stata appena attivata una campagna di abbonamenti a partire da 35€ al mese. Facciamo presente al Dott. Vincenzo Battaglia l’inevitabile azione legale per danno d’immagine, tenuto conto del palese riferimento alla società concessionaria dell’impianto di San Nicola la Strada. Seppur non esplicitamente nominato, il Brand Alba Oriens è una realtà affermata in diverse zone d’Italia e, attraverso i propri collaboratori e staff tecnico, si prodiga giornalmente per garantire servizi efficienti. Inoltre è impegnata da sempre nella diffusione culturale della pratica sportiva, come centro di aggregazione e sviluppo per tutte le fasce di età, in ottica di miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui è presente”.

Prendiamo atto di quanto pubblicato dalla Società “Alba Oriens” e saranno i Giudici ha stabilire se il dr. Vincenzo Battaglia ha causato un “danno d’immagine” alla predetta Società.