S.Nicola la Strada – Presentazione Campus Salute Indoor presso l’Aula consiliare

SAN NICOLA LA STRADA – L’Amministrazione comunale ha convocato la conferenza stampa di presentazione della iniziativa organizzata dal Campus Salute Indoor, campagna di prevenzione medica che si terrà giovedì, 23 gennaio 2020, con inizio alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Nicola la Strada.



Parteciperanno alla stessa: il Sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta, Michela Papa Consigliera Comunale e Presidente della IV^ Commissione Consiliare, Alessia Tiscione, Consigliera Comunale – Delegata alle Politiche Europee,



Rosario Cuomo, Responsabile Campus Salute Caserta, Erminia Bottiglieri, Presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Caserta, Patrizia Merola, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Capol. D.D., Teresa Argentieri, Responsabile Area Sanità DELL’Istituto Capol. D.D., Francesco Barbato del Liceo Diaz sezione distaccata di San Nicola la Strada, Ciro De Maio, Coordinatore Nucleo Comunale di Protezione Civile.



Torna, dunque, il “Campus Salute Indoor”, la campagna di prevenzione rivolta alla cittadinanza promossa dalla Sezione di Caserta dell’Associazione Campus Salute Onlus, presieduta dal dottor Rosario CUOMO. La prima tappa dell’edizione 2020 è fissata per sabato 1 febbraio 2020 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e domenica mattina 2 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12:30.



Il Villaggio della Salute sarà allestito, per la seconda volta, presso l’Istituto Comprensivo CAPOL. D.D. – Plesso “Nicholas Green”, guidato dalla dirigente Patrizia MEROLA. La lodevole iniziativa di prevenzione è sostenuta dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta presieduto dalla dottoressa Erminia BOTTIGLIERI e dalla protezione civile.



Medici volontari effettueranno controlli specialistici, visite e screening gratuiti per permettere la prevenzione primaria delle malattie intervenendo nella fase più precoce. Il programma annuale dei “Campus indoor”, oltre quello previsto a San Nicola la Strada nel corso del prossimo fine settimana, si svolgeranno il 21 e 22 marzo 2020 presso il Liceo Scientifico Diaz di Caserta e il 24 e 25 ottobre 2020 presso il Liceo Quercia di Marcianise.



Anche per queste edizioni del Campus, oltre ai tantissimi volontari coinvolti, tra cui molti medici e civili che continuano a dedicare il loro tempo al volontariato, offriranno il loro contributo gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Caserta, coordinati dai loro docenti, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, già Alternanza Scuola Lavoro.