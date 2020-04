S.O.S Croce Rossa Caserta: “abbiamo bisogno di donazioni”

Caserta. “Abbiamo bisogno di donazioni per continuare a distribuire pacchi alimentari “. Questo l’allarme lanciato dai responsabili della Croce Rossa Caserta che da quando e’ cominciata l ‘ emergenza Coronavirus ha sostenuto con beni alimentari di prima necessità’ numerose famiglie casertane improvvisamente ritrovatesi in una allarmante situazione di indigenza economica.

La Croce Rossa fa parte , insieme ad alcune associazioni di volontariato territoriale, del progetto Welfare del Comune di Caserta.

“Lavoriamo tutti i giorni per cercare di soddisfare le richieste- ha dichiarato Massimo D’Alessio – ma le donazioni sono in calo e le materie prime iniziano a scarseggiare. Il nostro appello va alle aziende pubbliche e private, abbiamo bisogno di aiuto . Caserta si e’ dimostrata ,fino ad oggi, una città’ dal cuore grande. Dobbiamo continuare a donare, ancora troppe famiglie si trovano in difficoltà’ e dobbiamo aiutarle.”

Massimo poi si rivolge anche ai cittadini :” fuori ai Supermercati continuano ad esserci i carrelli che pero’ negli ultimi tempi facciamo difficoltà’ a trovare pieni. Mi rendo conto che il tempo passa e che per tutti e’ più’ difficile fare beneficenza. Mi rivolgo a chi ancora può farlo donate donate donate!!