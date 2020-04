S.O.S. Paolisi

Paolisi un piccolo paesino di circa 2000 abitanti in provincia di Benevento, nel cuore del Sannio e della Valle Caudina, è zona rossa con, ad oggi, 21 casi conclamati di positività al Covid 19, di cui 1 deceduto e 1 ricoverato e 1 guarito. Attualmente la situazione presenta 15 cittadini in isolamento domiciliare, 17 in quarantena domiciliare obbligatoria con sorveglianza attiva, 2 in quarantena domiciliare fiduciaria. Numeri importanti tutti generati da un focolaio sviluppatosi in un’azienda della filiera alimentare presente al centro del territorio comunale.

Questi numeri potrebbero aumentare, una volta saputi gli esiti dei test sierologici, chesi stanno effettuando al personale sanitario, ai cittadini a contatto con i casi positivi, agli esercenti, ai volontari e agli amministratori, insomma tutte quelle persone esposte quotidianamente per i ruoli che ricoprono.

Paolisi è un comune in dissesto finanziario, sprovvisto di un gruppo di protezione civile, sprovvisto di un corpo di polizia municipale per il controllo continuativo del territorio che possa vigilare sul rispetto dello stato dei fatti e sul rispetto delle norme per il contenimento dell’espansione del virus. Necessariamente deve essere supportato in questo dai paesi limitrofi, in particolare dal comandante della polizia municipale Serafino Mauriello e dal maresciallo Clemente della stazione dei carabinieri di Arpaia.

Un contributo importante lo stanno dando di un gruppo di circa 30 volontari, dotati di grande umanità e volontà, coordinati dal C.O.C., che si danno molto da fare tutti i giorni per elargire aiuti e alleviare le necessità causate dalle misure restrittive di cui sono oggetto le famiglie in quarantena e per portare conforto a tutti i cittadini soli e in difficoltà. A loro si aggiunge il sostegno concreto di tanti privati cittadini e tanti imprenditori della zona,

E’ stato anche aperto un conto corrente per la raccolta fondi a favore delle famiglie che a causa del CoronaVirus stanno vivendo un periodo molto difficile anche dal punto di vista finanziario. Paolisi ringrazia tutti coloro i quali daranno un piccolo contributo alla rinascita di una comunità messa così duramente alla prova.