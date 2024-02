S.O.S. Vaccheria: buche pericolose e lavori lasciati a metà. I residenti chiedono chiarezza

Caserta . “La Vaccheria è stata completamente dimenticata, per favore dateci voce” è stato questo il grido di allarme che alcuni residenti del posto hanno lanciato nella mattinata di oggi , martedì 13 febbraio, alla nostra redazione . Procediamo con ordine : a Vaccheria – Strada Statale 27 Sannitica- si è aperto sull’ asfalto un “cratere”di circa 15 cm di profondità , pensate che , proprio in quella zona, solo pochi mesi fa erano cominciati i lavori per rifare l’ intero manto stradale ,lavori poi improvvisamente sospesi , sembra per un contenzioso fra le varie società appaltatrici e il Comune.

L’enorme buca ,che si è aperta proprio nella parte di strada rifatta ,è diventata un costante pericolo per gli automobilisti che spesso, per evitarla , sterzano bruscamente rischiando di finire con la propria auto sul marciapiede che fiancheggia la strada, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella dei passanti.

Le cose non sembrano andare meglio ,sempre in località Vaccheria e precisamente in Piazza Madonna delle Grazie, dove improvvisamente i lavori di riqualificazione, iniziati prima del 31 dicembre 2023 e , a quanto pare completamente finanziati , sono stati improvvisamente interrotti con tutte le conseguenze del caso. Basti pensare che è ben visibile ai passanti ancora il bagno chimico che era stato istallato per gli operai e poi mai più’ rimosso.

La verità è che San Leucio e Vaccheria, come un po’ tutta la periferia casertana, sembra essere stata abbandonata a se stessa e, nel tempo, a nulla sono servite le proteste dei residenti delle varie zone che ,in qualche modo, hanno sempre cercato di difendere i propri diritti e soprattutto hanno sempre e solo chiesto la possibilità di vivere in modo civile . Per ora questo obbiettivo sembra lontano .