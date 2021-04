S. Prisco: insegnante positiva al Covid. Scuola chiusa.

Oggi, per decisione del sindaco Domenico D’ Angelo, gli alunni della scuola Primaria Marco Polo di S. Prisco, hanno effettuato la didattica a distanza e non in presenza.

La motivazione è legata alla positività del tampone di uno dei docenti del plesso. Quindi, in via precauzionale, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza nella giornata di oggi, mentre si attendono le disposizioni dell’ASL di S. Maria Capua Vetere.

Come si evince, dai diversi casi, la scuola è ancora un luogo ad alto rischio di contagio per insegnanti, bambini e ragazzi, che non sono sereni durante le ore da trascorrere in aula.