S. Prisco, movimenti all’ interno del consiglio comunale

S. Prisco – Ci sono dei movimenti all’interno all’interno del consiglio comunale, questo quello che potrebbe accadere in vista del consiglio comunale che si terrà nella giornata di sabato: per il prossimo consiglio, che si terrà secondo i beninformati nella giornata di sabato prossimo, nel gruppo di maggioranza si stanno cercando di fare dei movimenti all’interno di quella che è la maggioranza comunale, limando dei dettagli per il conferimento delle deleghe e degli assessorati.

Pubblicità elettorale

Questo che con molta molta probabilità accadrà a meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto oppure sorprese finali, all’interno di quella che è la giunta del comune di San Prisco, ci saranno i entreranno i primi 5 eletti: Antonio Morgillo, Luigi Abbate, Lina Abbate, Marcella Libertino e Maria Nazaria. Franco Monaco verso la riconferma a presidente del consiglio comunale.

Ma non è tutto, inoltre prende sempre più piede l’idea di dare e /o conferire alcune deleghe specifiche ai consiglieri comunali di rango più giovane di età o comunque alla prima esperienza.

Per quanto concerne le varie deleghe che saranno conferite più nello specifiche ecco i vari settori con annessi incarichi che riguarderanno l’ambiente, il marchio territoriale, cultura e eventi da assegnare, seguendo il filone di altri comuni, agli esponenti più giovani anche per catturare l’interesse dei ragazzi residenti in città.

L’ idea piace al gruppo di maggioranza e a molti sostenitori de ‘LeAli’, ma sta trovando l’opposizione di qualche esponente della vecchia guardia che rivendica alcune di queste deleghe. Il sindaco Domenico D’Angelo è quindi al lavoro e sta cercando di trovare una quadratura, cercando di ripartire magari trovando alcuni accordi tra maggioranza e minoranza con una divisione dei vari incarichi all’interno del consiglio comunale , anzi addirittura vi è la ferma intenzione di assegnare delle deleghe ai consiglieri comunali fuori dalla Giunta è più di una idea.