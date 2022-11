S. Tammaro, due giovani trovati a bordo di vettura rubata

Nella città di San Tammaro due giovani sarebbero finiti nel mirino della procura di Santa Maria Capua Vetere, infatti, due uomini di anni 20 avrebbero posto in essere alcuni reati tra cui simulazione di reato di vendita veicoli e ricettazione.

In particolare i due si sarebbero appropriati ed avrebbero rubato un’ autovettura cercando poi di rivenderla. Per cercar di esser più precisi, inoltre dopo alcune verifiche nella cittadina di San Tammaro , lungo la ss 7 bis i Carabinieri dopo aver fatto delle verifiche su di uno dei due deferiti a bordo di un’autovettura che stavano usando per il trasporto di materiale , la stessa autovettura risultata provento di furto denunciato il 9 novembre scorso presso il commissariato di P.S. di Napoli San Carlo Arena.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di scoprire che il conducente, il giorno prima della denuncia di furto dell’auto da parte del venditore, l’aveva acquistata attraverso un annuncio pubblicato su un noto social network. Inoltre è risultato che l’autovettura fosse anche sottoposta a sequestro amministrativo e che il cedente, dopo averla venduta, ne aveva falsamente denunciato il furto. Quest’ultimo è stato contestualmente denunciato.

Il mezzo sul quale viaggiavano dopo le opportune verifiche da parte dei Carabinieri, è stato sottoposto a sequestro penale