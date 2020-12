S. TAMMARO UN NATALE PER VITTIME DEL COVID 19

SAN TAMMARO. Sarà un Natale possibilmente diverso. Un Natale che sarà sicuramente più sobrio ma che non mancherà di portare un po’ di serenità a tutti, almeno questa è la speranza e l’augurio dell’Amministrazione comunale di San Tammaro che nonostante il difficile momento ha dato l’ok al programma delle festività natalizie 2020/2021, almeno questo ci si auspicherebbe.

Un programma che è iniziato oggi con l’associazione Insieme presieduta da Maria Macias con l’albero di Natale illuminato sulla rotonda in viale Ferdinando di Borbone, la carrozza di Natale in piazza don Pasquale Gravino e la Bambola natalizia.

Ma quest’anno la presidente dell’Associazione in concerto con l’amministrazione targata Stellato e l’assessorato agli Eventi nella persona dell’assessore Sandra Racioppoli, ha voluto dedicare una targa a tutte le vittime del Codiv19 di tutto il mondo.

Un simbolo di vicinanza al dolore di tutte le famiglie che hanno perso i loro cari in questa bruttissima pandemia. Infatti il presidente Maria Macias ringrazia Domenico e Antonio Violante per l’albero in ferro illuminato, la famiglia Dorelli e Ferrara per la targa in marmo donata alle vittime del Covid19, il socio onorario dell’associazione Insieme nonché nipote della presidente Michele Di Monaco per la sua grande disponibilità e per aver scritto la frase dedicata alle vittime del Covid, Antonio Guida e il suo collaboratore Franco Leggiero per gli allacci delle luci, e tutta l’Amministrazione Comunale