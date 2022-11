Sabato 12 novembre Patrizio Trampetti a Sant’Agata de’ Goti

Patrizio Trampetti, sabato 12 novembre alle ore 20.30 sarà presente alle Antiche Cantine Mustilli in Via Dei Fiori 20 a Sant’Agata de’ Goti per l’ottavo appuntamento della rassegna 10Art promossa dell’associazione Blu’S. Trampetti musicista, attore teatrale, cantante e compositore, avvia da giovanissimo lo studio della chitarra con il maestro Eduardo Caliendo; è in questo periodo che incontra Eugenio ed Edoardo Bennato, coi quali collabora negli anni a seguire.

Nel 1969 è tra i fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare [NCCP] con la quale approda alle più prestigiose rassegne musicali del mondo fino al 1984, quando inizia anche l’attività di attore e cantante solista.

Dal 1976, infatti, l’artista si cimenta come attore teatrale e cantante con la compagnia di Peppe Barra e compone numerose colonne sonore sia per il teatro che per la televisione, tra cui La Marcolfa di Dario Fo (2002) e le follie del Monsignore (2004) di Peppe Barra.

Una vita dedicata all’arte, nelle sue molteplici espressioni, di cui Trampetti ci racconterà sabato sera durante questo particolare momento di confronto e partecipazione, presso le citate Cantine Mustilli, facendosi accompagnare da Gennaro Venditto.

Evento ad ingresso gratuito, prenotazione non necessaria.

Art director \ Maurizio Chiantone

Regia \ Simone Romano

Fonica \ Valentino Santarcangelo

Camera \ Cross Cities

Web design \ Maurizio Chiantone

Photography \ Enrico Pofi

Communication \ Paolo Russo

Digital Strategies \ Renato Gottscher

