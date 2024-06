Sabato 15 e Domenica 16 Giugno, l’Open Day ‘100+1’ al 9° Stormo F. Baracca di Grazzanise.

Sabato 15 (dalle 10.00 alle 23.00) Domenica 16 Giugno (dalle 10.00 alle 19.00) nel sedime del 9° Stormo ‘F. Baracca’ di Grazzanise, si terrà l’Open Day ‘100+1′, un 2 giorni di assoluto divertimento con ingresso libero e assolutamente gratuito e parcheggio interno. “Ti aspettiamo con entusiasmo per condividere due giorni travolgenti con l’ *Aeronautica Militare ed il 9° Stormo”, l’annuncio da parte del personale in forza allo Stormo.

. Per aderire all’evento basta compilare il form al seguente link

https://eventiam.aeronautica.difesa.it/open-day-1001-del-hh101a/

Vasto e diversificato il programma con:

⭕ Esposizione di velivoli di ieri e di oggi che hanno fatto la storia dell’ Aeronautica Militare, tra i quali F-35 e HH101-A;

⭕ Stand 21° TIGER group con la simpaticissima mascotte TIGRO;

⭕ Area intrattenimento bambini con oltre 50 giochi e decine di laboratori;

⭕ Mongolfiera a volo vincolato;

⭕ Aquiloni giganti;

⭕ Simulatori aerei e Formula 1;

⭕ Percorso 4X4 con mezzo Blindato Lince;

⭕ Trenino per visita all’area;

⭕ Area Sportiva;

⭕ Parete di arrampicata;

⭕ Grandissima esposizione armi;

⭕ Esposizione Urus e laboratori della Polizia di Stato;

⭕ Esibizione dei paracadutisti e display con HH101-A;

⭕ Area Videogames e Realtà Virtuale;

⭕ Mockup, Cockpit e Simulatore di volo delle Frecce Tricolori;

⭕ Villaggio Softair;

⭕ Mostra fotografica e esposizione opere originali di vari settori.

⭕ Area Charity e terzo settore;

⭕ Mega Villaggio Brickout con mattoncini Lego e laboratori “gioco libero”;

⭕ Area proiezione video delle capacità dell’Aeronautica Militare e del 9° Stormo;

⭕ Mega area Food;

⭕ Intrattenimento Musicale;

⭕ Sabato 15, dalle ore 21.00, il

PEPPI NIGHT SHOW* con Peppe Iodice …e tanto altro!

INDIRIZZO:

Grazzanise (Ce), via dell’Aeroporto nr 1