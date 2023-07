Sabato 29 luglio, Grande giornata di tesseramento per Forza Italia a Casal di principe.

Il gruppo giovanile di forza Italia guidato dalla coordinatrice cittadina Martina Natale in collaborazione con il dirigente provinciale Domenico Borrata ha organizzato il gazebo dove i militanti si sono riuniti per far aderire i tanti simpatizzanti.

Si dice orgoglioso il coordinatore senior cittadino Amedeo Capasso che ha apprezzato l’iniziativa descrivendola come il punto di partenza in vista degli imminenti appuntamenti elettorali dove i giovani saranno protagonisti.

Sulla scia delle dichiarazioni del coordinatore Amedeo Capasso, la coordinatrice Martina Natale dichiara:

Sono incommensurabilmente felice dell’entusiasmo che si respira in forza Italia.

La giovanile ha dimostrato d’essere ancora una volta il fiore all’occhiello di un partito in cui il senso unico di libertà rappresenta il filo conduttore che abbraccia molteplici generazioni.

Mi preme ringraziare il coordinatore provinciale giovani Mario Paduano per l’eccellente lavoro svolto da anni accompagnando e supportando un gruppo di giovani che oggi ha dimostrato d’essere invincibile.

Conclude fiera, riportando le parole di Domenico Borrata: L’entusiasmo e l’aumento dei tesseramenti dimostrano che molte sono le persone che credono nel progetto politico di Forza Italia e desiderano contribuire attivamente al suo sviluppo e successo. Questo ci spinge a scendere tra la gente per far conoscere i nostri valori con ancora più determinazione. Siamo orgogliosi di essere l’unico partito che condivide gli stessi valori dei cittadini e vogliamo continuare a rappresentarli al meglio.