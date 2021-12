Sabato 4 dicembre Speciale “Dietro l’Angolo” con il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo

MADDALONI (Caserta) – Sabato 4 dicembre 2021 è in live la trasmissione di Carlo Scalera “Dietro L’Angolo” su New Radio Network dalle ore 11.00.

L’appuntamento è interessante per il territorio maddalonese e il comprensorio casertano in quanto vedrà il primo cittadino della città delle due torri affrontare i temi attuali più aderenti alla città calatina.

Lo speciale di Dietro l’Angolo vede dunque l’intervento al microfono di Carlo Scalera del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, mentre all’inizio trasmissione saranno ospiti del salotto di New Radio Network Michele Schioppa da Busto Arsizio e Francesco Marino direttore di CasertaFocus.

Come di consueto si ricorda che per ascoltare e vedere la diretta di New Radio Network è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,85 mhz o in streaming su www.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social facebook “new radio network official” al link https://www.facebook.com/NewRadioNet/. Si ricorda che la regia della trasmissione è affidata ad Antonio Sferragatta e Vincenzo Pace. È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.