Sabato e Domenica ritornano le giornate FAI di Primavera. Anche quest’ anno l’ITIS F.GIORDANI aderisce al programma

Sabato 25 e domenica 26 Marzo 2023 tornano le Giornate FAI di Primavera, il piu’ importante evento di

piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano con l’opportunita’di scoprire e riscoprire

sorprendenti tesori d’arte e natura presenti in ogni angolo del nostro Paese. Anche quest’anno ,fortemente

voluto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Serpico, l’ITI-LS “F. Giordani” di Caserta aderisce al

Programma della Delegazione FAI di Caserta guidata dall’Architetto Dante Specchia. Gli studenti delle classi

5A Biotecnologie Ambientale, 3A e 4A Chimica dei Materiali, si recheranno nel Comune di Mondragone

(CE), nel nobiliare Palazzo Tarcagnota del XVIII secolo, dove svolgeranno il ruolo di -apprendisti ciceronipresentando un lavoro che rispecchia lo spirito del FAI dal titolo “Tradizioni e prodotti tipici della

Campania Felix. Ager Falernus : da Sinuessa a Mondragone “. Essi intratterrano i visitatori con la narrazione

storica della produzione dei prodotti tipici dell’ager falernus come il vino Falernus, tanto apprezzato dagli

antichi romani,la mozzarella dop mondragonese ed i rinomati liquori prodotti in zona con le erbe del

giardino inglese della Reggia di Caserta e quelli invecchiati sul fondale marino dell’antica Sinuessa ,inoltre,

con la strumentazione dei laboratori del “Giordani “,eseguiranno analisi chimico-fisiche del vino, della

mozzarella e dei liquori prodotti nei laboratori della scuola. Le attivita’ previste rientrano nel Percorso

delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento, gli studenti saranno coordinati dalle Prof.sse Piarosa

Pettolino, Cecilia Leggiero, Anna Di Chiacchio,Angela Di Nola, Rosa Raucci, Carmela Bottiglieri, con la

collaborazione Della Responsabile del Dipartimento Prof.ssa Teresa Caserta.