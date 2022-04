Sabato match di pallanuoto allo stadio del nuoto di Caserta

Caserta – Allo stadio del nuoto di Caserta , ossia l’ impianto di via Laviano ci sarà, un match tra le compagini dell’ onda nuoto di Caserta ed il circolo Villani.

Il match per esser più precisi, si giocherà nella giornata di sabato 30 aprile alle ore 17.40 con la partita della categoria under 16 Fin ( federazione Italiana nuoto) tra onda nuoto e il circolo villani allenata da Francesco Perfetto.

Lo stesso giorno alle ore 19.00 la Promozione giocherà contro il Napoli nuoto a Monteruscello.

Sabato per l’under 16 sarà una bella partita.

Per quel che concerne i giocatori della under 16 ecco i coloro che fanno parte della ‘rosa’ o della squadra.

Romano A

3 Di Fusco G

4 Caso D

5 Izzo A

6 Di Napoli Di

7 Pastore R

8 Vegnente G

9 Amato M

10 Larenza S

11 Pontieri D

12 Cianni F

13 Cunto E

14 Pastore G

Nel match valevole come promozione ci sarà anche Wolfango Provasi allenatore.

Ci sarà inoltre anche un altro match sempre nella giornata di sabato di palla a nuoto valevole per la categoria della promozione, che giocherà si giocherà nella città di Napoli