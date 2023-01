Sabato si vota per il Forum Giovani . L’ appello di Tommaso Lella ,candidato Presidente per la lista “

«Sabato si vota per il rinnovo del forum dei giovani della città di Caserta: invito tutte le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 34 anni a partecipare a questo magnifico esercizio di democrazia. Li invito ad esprimere il loro voto in maniera libera, valutando i programmi e i profili dei candidati che sono scesi in campo senza lasciarsi condizionare da comportamenti di persone che nulla hanno a che vedere con il mondo giovanile. Devo riscontrare, infatti, un comportamento parziale dell’amministrazione comunale e dell’assessore Credentino che dovrebbe indossare i panni dell’arbitro neutrale e dovrebbe fare il tifo per la partecipazione. Vorrei ricordare all’assessore che Caserta vince, se tanti giovani partecipano alle consultazioni non se raccoglie un voto in più la lista che è più vicina a noi… Il pasticcio fatto con il sorteggio delle due liste e le dichiarazioni pubbliche dell’assessore che orientano l’elettorato in quanto lasciano intendere che io non sia in campo, non aiutano al raggiungimento di questo risultato. I giovani casertani, però, devono dimostrarsi più forti delle consorterie e di quei mondi che vogliono entrare a gamba tesa nel nostro universi per contaminarlo con le loro scorie. Facciamo vincere la partecipazione libera: sabato rechiamoci al seggio di via San Gennaro dalle 9 alle 20; basta esibire la tessera elettorale per far trionfare la democrazia». Lo dichiara Tommaso Lella candidato presidente della lista Gioventù casertana impegnata nelle elezioni per il rinnovo del forum della città di Caserta.