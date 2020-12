Sacerdote Indagato e denunciato per abusi sessuali

Un sacerdote di Presenzano , G.R,è stato indagato in seguito a una denuncia per abusi sessuali.

La Procura di Napoli ha aperto un’ indagine dopo che i Carabinieri della stazione di Teano hanno perquisito l’ abitazione del Prete e sequestrato computer e cellulare. Sembra che l’ uomo avesse per complice un 19enne che adescava le vittime e le portava presso l’ abitazione del Parroco.

Naturalmente le indagini sono in corso . Per il momento il Vescovo della Diocesi di Teano Giacomo Cirulli anche in via cautelativa ha deciso di sospendere G.R. dal suo incarico.