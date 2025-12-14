Il 19 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:00, si terrà la prima presentazione nazionale e firmacopie si terrà nella suggestiva Sala Rossa del Castello di Barletta, luogo in cui è custodita l’unica scultura marmorea raffigurante Federico II di Svevia. A intervistarla sarà il giornalista Luca Scattarella. Ingresso gratuito in un ambiente carico di storia e fascino, ideale per accogliere un romanzo che già dal titolo evoca profondità e atmosfere suggestive. Per una studiosa di simbolismo come l’avv. Barrella, la cornice stessa diventa parte del racconto, un elemento che amplifica la vibrazione narrativa del libro.

“Come il Suo Sangue” è il nuovo romanzo di Tiziana Barrella e sta già attirando grande attenzione. Un’opera destinata a diventare un cult: trama densa, misteri, simboli antichi e segreti che emergono pagina dopo pagina, promettono di catturare il lettore sin dall’inizio. “Come il Suo Sangue” è un’opera che intreccia più forme d’arte – un approccio che l’autrice ha già dimostrato di padroneggiare. L’opera è pubblicata da Duepuntozero Edizioni Giuridiche che, pur essendo una casa editrice specializzata e tradizionalmente rivolta ai professionisti del settore, inaugura con questo titolo una nuova linea crime. Un progetto concepito per offrire non solo agli addetti ai lavori ma anche agli appassionati un’esperienza diversa: immersiva, coinvolgente e capace di affascinare la mente attraverso i misteri del diritto e dell’animo umano. La scrittrice ci ha concesso un’intervista in esclusiva. Le abbiamo chiesto:-“Ci dice qualcosa sulla copertina e sulla colonna sonora?”, lei ci ha spiegato che “La copertina nasce dalla digitalizzazione di alcuni miei disegni: cera su cartoncino e acquerello su carta. Poi ci sono le musiche, da ascoltare mentre si legge: una vera colonna sonora, realizzata grazie all’etichetta O Sole e a Luna , che ha collaborato con artisti di fama internazionale”, spiega l’avvocato Barrella. -Quale è la trama del nuovo romanzo? Lei svela: “È stata una sfida anche per me raccontare una storia: sono abituata a un linguaggio tecnico, preciso, tratto da fonti giuridiche. Ma dopo la pubblicazione di Streghe avrei dovuto intuire che qualcosa stava cambiando forma. Questo romanzo cavalca le onde di un thriller che, ne sono certa, appassionerà.” Il romanzo segue le vicende di un brillante avvocato napoletano, improvvisamente coinvolto in un’indagine ai confini della realtà. Scoprirà risorse interiori che non sapeva di possedere, immergendosi tra segreti, simboli e riti arcani. Un percorso iniziatico ricco di rivelazioni, costruito con la precisione di chi conosce profondamente la mente umana e le sue ombre.