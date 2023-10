Salario minimo subito, Santillo (M5S) a San Marcellino, Aversa e Caserta per la raccolta firme

Caserta, Domenica 8 ottobre 2023. Un weekend pieno di impegni sul territorio casertano, a sostegno del Salario minimo legale, per il vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei deputati Agostino Santillo. Il deputato ha infatti partecipato a diverse iniziative degli attivisti pentastellati, continuando l’opera di rafforzamento sul territorio del Movimento 5 Stelle voluta dal nuovo corso del Presidente Giuseppe Conte.

“In provincia di Caserta, oggi a San Marcellino, Aversa e Caserta città – ha scritto sui social l’onorevole Santillo -, con la famiglia del Movimento 5 Stelle, per sostenere la nostra battaglia per un Salario Minimo Subito.

Dalla parte dei più deboli, per un lavoro dignitoso contro le paghe da fame.

Firma anche tu la petizione e fai sentire la tua voce.

Dai il tuo contributo con una #FirmaSociale

Puoi fare la differenza!

www.salariominimosubito.it” – ha concluso il parlamentare.