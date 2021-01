Saldi, flop a Caserta, si salva il centro commerciale campania

Caserta- L’avvio dei saldi a Caserta e provincia ha avuto una doppia faccia. Il centro di Caserta, complice anche il freddo e il maltempo, era semi-deserto, mentre è andata leggermente meglio ad Aversa, l’altro grande polo della provincia, dove nelle strade dello shopping, si è rivista una leggera affluenza.

Boom invece nei centri commerciali, soprattutto in quello di Marcianise che raccoglie utenza da tutta la provincia. anche se la tendenza generale dei saldi non è stata ottimale

