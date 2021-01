SALDI IN CAMPANIA,C’E’ LA DATA

Firmato oggi il decreto dirigenziale che stabilisce, sentite le associazioni di categoria, le date dei saldi invernali. I saldi di fine stagione invernale avranno inizio a partire dell’11 gennaio 2021 e terminano entro il sessantesimo giorno dalla stessa, cioè l’11 marzo 2021.

Stando a quanto si apprende, il periodo di sconti, che quest’anno inizia in ritardo rispetto al solito a causa della pandemia di Coronavirus, durerà due mesi. La Regione Campania oggi, sentite le associazioni di categoria, ha dunque firmato il decreto dirigenziale con il quale è stata comunicata la data ufficiale dell’inizio dei saldi.

La notizia odierna mette fine dunque a un rebus che aveva preso piede in Campania in quest’ultimo periodo, quello relativo appunto all’inizio dei saldi. Alla fine dello scorso mese di dicembre, si era paventata la possibilità che, analogamente ad altre regioni, i saldi in Campania potessero cominciare oggi, 5 dicembre, ma la Regione si era limitato a commentare con un laconico: “Non c’è ancora la data di inizio dei saldi”. Si era paventato poi, come è accaduto ad esempio per la Provincia autonoma di Bolzano, che l’inizio dei saldi in Campania potesse slittare addirittura al mese di febbraio, proprio per capire l’andamento dei contagi. Oggi, però, come detto è arrivata l’ufficialità: si parte l’11 gennaio.