Sale ancora il prezzo della benzina

Fonte Ansa.

I prezzi dei carburanti salgono ancora. Secondo i dati elaborati dal Mise, la benzina in modalità self ha raggiunto il prezzo medio di 1,550 euro al litro, 13 centesimi in più rispetto al monitoraggio della scorsa settimana. Stesso andamento per il diesel che ha superato in media 1,421 euro, 12,7 centesimi in più di martedì scorso. Gli aumenti vanno avanti ininterrotti da circa metà novembre.

In una sola settimana, denuncia l’Unione consumatori, un pieno da 50 litri costa 65 cent in più: 65 cent per la benzina e 64 cent per il gasolio. Dall’inizio dell’anno, in poco più di 2 mesi, un pieno da 50 litri è aumentato di 5 euro e 41 cent per la benzina e di 5 euro e 11 cent per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 7,5% e del 7,7%”, afferma il presidente Massimiliano Dona. Calcolando da novembre, invece, in 4 mesi c’è stato un balzo del 12,4% per la benzina e del 13,8% per il gasolio: “su un pieno di 50 litri – afferma l’associazione – l’aggravio è di oltre 8 euro e 50 cent: 8 euro e 57 cent per la benzina e 8 euro e 62 cent per il gasolio”.