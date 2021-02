Salernitana vincere per impaurire Monza ed Empoli

Servirà una grande Salernitana per cercare di battere la Reggiana e prendersi tre punti molto importanti per cercare di restare attaccata al treno che porta in serie a. I campani non arrivano proprio bene a questa sfida, visto lo score delle ultime gare.

Infatti i campani hanno vinto soltanto una volta nelle ultime cinque gare, raccogliendo ben 4 pareggi. Ben diverso invece il morale in Casa Reggiana, con la squadra ospite capace di vincere tre partite sulle ultime 5 giocate.