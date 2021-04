Salerno aggressione ad un vigile urbano

Salerno – E’ stato aggredito un vigile urbano il video sta facendo il giro web.

Sulla questione e sul video dell’aggressione si è pronunciato uno dei consiglieri regionali ossia F. Borrelli con queste dichiarazioni ““Immagini che suscitano sconcerto e rabbia – questo il commento di Borrelli a corollario del video – è pazzesco che ci sia gente in giro convinta che ci si possa comportare in modo violento senza dover incorrere in conseguenze e sanzioni. La mia solidarietà va all’agente colpito vigliaccamente immaginando la difficoltà di dover tollerare sempre più diffusamente atteggiamenti ignobili. L’auspicio è che per l’aggressore ci siano conseguenze e ripercussioni durissime”.