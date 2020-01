Salerno – Valentina Scannapieco e il maestro pasticcere Sal De Riso per un calendario che guarda all’ambiente

SALERNO – Valentina Scannapieco è l’artista salernitana che ha realizzato il calendario green del grande maestro pasticcere Sal De Riso. Un calendario che parte dal profondo pensiero di “ascoltare il pianeta, rispettare l’ambiente” del maestro Sal De Riso e si declina in un percorso fatto di morbide e surreali illustrazioni e testi poetici di Valentina Scannapieco. Artista autodidatta, consulente di marketing e fondatrice del web Occhi Ovunque (www.occhiovunque.it), grazie alla sua sensibilità e feconda creatività artistica collabora con riviste food di prestigio come Gambero Rosso.

Le illustrazioni di Valentina attraversano tutto l’anno, mese dopo mese narrando le mille sfaccettature del messaggio lanciato dal Maestro Salvatore De Riso a difesa del pianeta, realizzato con grande sensibilità artistica che sicuramente sarà apprezzato da tutti gli estimatori del noto pasticcere.

“Tutelare l’ambiente” ha in sé tanti significati: un’azione spontanea per chi si sente parte di un qualcosa di più grande, per chi è natura e dalla natura trae vita e ispirazione, un gesto materno per il futuro, ricordando di essere solo momentanei custodi di una bellezza che non è nostra.



«La “magia del principio” chiamata ispirazione nasce dalla polvere di bellezza e stupore che la natura ci dona e i cuori sensibili san mescolare. Bellezza naturale che genera altra bellezza, un incantesimo sempre più minacciato dalle tante streghe dell’inquinamento» – questo l’incipit di un viaggio immaginario, narrato a mo’ di favola.

12 mesi accompagnati da 12 messaggi e illustrazioni per sensibilizzare grandi e piccini, un pretesto per fermarci a riflettere su ciò che sta accadendo al fine di spingerci a un agire quotidiano di minor impatto possibile.

«Che ne sarà delle Delizie al Limone quando il surriscaldamento globale le avrà sciolte? E degli alberi di babà? Chi ricorderà il loro sapore se la deforestazione li divorerà tutti? Difendere l’ambiente tutela non solo il nostro futuro ma anche la sua bellezza, ricca di prodotti genuini, di nuova meraviglia, di ispirazione e arte pura. Un’alchimia che dà vita ad ogni dolce del maestro Sal De Riso: da un frammento di bellezza nasce una nuova idea, un nuovo gesto di gentilezza, come preparare un dolce, portarlo a tavola e condividerlo con chi si ama».