Salta la fibra. Anche la radio rimane in silenzio per tutto il pomeriggio

Maddaloni – Grande disagio ieri per tuti i cittadini di via Caudina e dintorni. Nel pomeriggio infatti c’è stato uno sbalzo di tensione che ha mandato in tilt la fibra ottica. Telefoni e linee internet interrotte per tanti utenti, compresa New Radio Network, la radio con sede in città ma seguita da migliaia di utenti in tutto il mondo grazie allo streaming. Un pomeriggio di silenzio per la radio , coincidenza ha voluto che fosse venerdì santo, quindi giorno di silenzio e di lutto per il mondo cattolico. I lavori per il ripristino della linea hanno permesso che in tarda serata tutto tornasse alla normalità.

In questo modo è potuto andare in onda regolarmente il programma Dolci Ricordi, che da anni Sergio Solimene conduce per la nota emittente e le dirette dal campo di volo di Capua di Lucia Grimaldi per i seguire la nobile iniziativa di solidarietà realizzata con i proventi dell’ ECOMARATONA ovvero far volare i ragazzi autistici grazie ad un progetto di Flytherapy.

Per vedere la diretta di stamane basta collegarsi alla pagina Facebook di New Radio Network, raggiungibile a questo link:

https://www.facebook.com/NewRadioNet