Salta la strada a via Cancello

La foto non rende pienamente l’idea di quello che è accaduto ancora in via Cancello oggi. Non siamo in nessun teatro di guerra in Medio Oriente, no, anche se la foto quello evoca.

Questa è via Cancello, nel tratto finale, a 400 mt circa dall’inizio del tratto di competenza di san Felice a Cancello.

E non è esplosa nessuna bomba. Ma ancora una volta le piogge torrenziali hanno generato tutto questo. Alcuni residenti ci dicono che in quel tratto fognature troppo strette farebbero letteralmente saltare la strada.

Sta di fatto che via Cancello continua ad essere protagonista indiscussa di problemi e disagi. Attraversarla oggi era lo stesso che navigare un fiume. E sotto il manto stradale, in quel punto preciso è ridotto così. Con una voragine pericolosa più che mai.