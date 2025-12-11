Salvati 31 Staffordshire Bull Terrier

VERONA- 31 cani di razza Staffordshire Bull Terrier hanno vissuto una vicenda terribile di maltrattamenti, erano tenuti in gabbie minuscole che non arrivavano a 1 metro quadro, soggetti a disidratazione perché senza acqua a disposizione.

Le operazioni di sequestro sono state condotte dal Nucleo NAS di Cremona insieme al Nucleo delle Guardie Eco-Zoofile dell’OIPA di Pavia in seguito a continue indagini sul territorio di Verona e di Pavia. La Repubblica di Verona ha, finalmente, disposto l’affido dei cani. Enorme il lavoro dell’OIPA, nominata custode giudiziaria, che ha fornito alla Procura una dettagliata documentazione sulle gravi condizioni di maltrattamento subìte dai cani.

Un nuovo traguardo raggiunto grazie alla riforma Brambilla, entrata in vigore lo scorso luglio, che ha consentito ai 31 cani di essere affidati ai volontari, mentre prima di tale legge, i cani erano costretti a restare sotto sequestro in situazione di stallo fino alla conclusione del processo.