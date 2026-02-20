Salvato dal tentativo di suicidio si fa arrestare in ospedale

Maddaloni / Marcianise – Nella giornata di ieri davamo notizia di un uomo di Maddaloni salvato da un tentativo di suicidio grazie al soccorso dei sanitari e della polizia che lo hanno trasportato tempestivamente all’ospedale di Marcianise. L. D. S. , 34 anni, di Maddaloni, agli arresti domiciliari si è fatto arrestare in ospedale.

Dopo i primi accertamenti che ne attestavano il buono stato di salute, l’uomo ha iniziato a minacciare e aggredire fisicamente gli operatori sanitari. Successivamente ha rimosso il dispositivo elettronico di controllo ed è scappato.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise hanno immediatamente avviato le ricerche. Il 34enne è stato ritrovato poco distante dall’ospedale, ma alla vista degli agenti ha iniziato a colpirli. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato arrestato.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trasportato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà in attesa del giudizio di convalida.