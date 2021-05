Salvatore decesso per covid il ricordo del sindaco

Cellole – Dopo il decesso del gestore del Lido Salvatore Picascia, nella provincia di Caserta di più precisamente a Cellole ecco le parole del sindaco Guido di Leone che si riporta testualmente “Il decesso del nostro concittadino ci ha sconvolto tutti, tutta la comunità. Scrivo con un nodo alla gola e con gli occhi pieni di lacrime. Tutto questo non è giusto, io ancora non riesco a crederci, il sindaco proseggue così – in questi giorni gli ho scritto ogni sera un messaggio, sperando di ricevere prima o poi una risposta, che purtroppo non è mai arrivata. Non doveva andare così. Non dimenticherò mai quel momento del giorno della nostra vittoria, mi ha detto – fratello ti ho preso questo pensiero, usa questa agenda e scrivici i tuoi tanti progetti per Cellole…. Sono orgoglioso io, di essere stato tuo amico, non ti dimenticherò mai”.