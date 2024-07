Salvatore Iadicicco, passa alla Stella Azzurra Roma.

Con enorme orgoglio la nostra società si complimenta con Salvatore Iadicicco – da sempre nostro atleta – “nato e cresciuto” cestisticamente alla Angel Basket Marcianise, e da ieri ufficialmente nuovo giocatore della Stella Azzurra Roma.

Salvatore, classe 2010, si è distinto nell’ultimo anno come uno dei migliori lunghi in Campania, crescendo tantissimo agli ordini di coach Guarino, ed adesso potrà dunque proseguire il suo percorso di crescita in una delle realtà giovanili più influenti del basket italiano.

Tanta soddisfazione nelle parole del presidente Teresa Squeglia: “è sempre emozionante vedere un ragazzo che ha mosso i primi passi nella tua società crescere al punto da esser cercato da società così blasonate come la Stella Azzurra, testimonianza di come la società negli anni abbia lavorato in maniera eccelsa dal punto di vista qualitativo. Auguro a Salvatore il meglio possibile, ricordandogli che Angel Basket è e sarà sempre casa sua!”. COMUNICATO