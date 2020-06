Salvini a Castel Volturno incontra cittadini, militanti e amministratori locali

Castel Volturno. Nella mattinata di oggi, martedi’ 30 giugno, Matteo Salvini si è recato a Castel Volturno per incontrare amministratori locali, militanti e cittadini.

Ad accompagnare il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini c’erano il coordinatore provinciale del Partito Salvatore Mastroianni, il segretario regionale on. Nicola Molteni, il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, il responsabile del programma per le regionali della Lega Aurelio Tommasetti, i parlamentari nazionali Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa e l’europarlamentare Valentino Grant.

Ad accoglierlo, alle 9:00 di mattina, numerosi cittadini e associazioni del territorio unitamente al gruppo dirigente locale, i consiglieri comunali della Lega Giuseppe Daria, Cristina D’Ausilio e Antonio Luise e il sindaco Luigi Petrella.