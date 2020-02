Samuele Giannini, 8 anni, domina nel kart la due giorni nel Circuito del Sele

CASERTA – È nata una “stella del Kart” a Caserta ed è anche molto giovane: ha solo otto anni. Stiamo parlando del giovanissimo Samuele GIANNINI. È nato a Caserta il 29 giugno 2011 e vive a Mezzano. Samuele è il figlio di “GianniniEnoteca il Torchio” e frequenta la terza elementare di Puccianiello.

Giusto un anno orsono ha iniziato a correre con i Kart nella categoria “Entry Level cilindrata 60”. Il giovane Samuele è già in un team (TM Motorsport di Tellone) e lo scorso fine settimana a partecipato a Battipaglia (SA) alla gara di campionato regionale ACI Sport che ha vinto alla grande. In queste gare si prevedono delle prove libere, e lui è stato così bravo che ha fatto registrare il primo tempo, poi seguono delle qualifiche per decidere il posto di partenza come nelle gare di Formula 1 e lui ha conquistato la Pole Position.

Successivamente si è corso la semifinale ed anche in questa gara Samuele è arrivato sempre primo mentre il secondo classificato è arrivato al traguardo con molto distacco. Il successo è giunto nella finale dove è arrivato di nuovo primo. Ha fatto registrare una grandissima partenza e, per sette giri, è stato il leader della gara. La gara in questione vede la partecipazione di bambini dai 6 anni ai 9 anni ed in questa categoria tutti i bambini che corrono lo fanno da molto più tempo di lui, mentre Samuele corre solo da poco tempo.

Samuele ha il Motorsport nel sangue, la sua è una passione che ha “ereditato” dal nonno che correva con le auto. Al piccolo Samuele le congratulazioni della Redazione di BELVEDERE NEWS. Ad Maiora semper!