Samuele Giannini a Val Vibrata gareggia come rappresentante di Caserta

di ROSARIA KAROL GIANNINI

Samuele Giannini, 9 anni, giovane pilota mezzanese con il team DiPoto

EvoKart ha partecipato ad una gara di go kart del campionato italiano Aci

Sport questo fine settimana a Val Vibrata. Una gara un po’ improvvisata

ma possiamo dire molto istruttiva e combattuta, infatti nonostante

fossero i suoi primi giri in questa pista e nonostante fosse la sua prima

gara del campionato italiano ha mostrato grande preparazione tecnica e

tanta voglia di imparare ottenendo ottimi risultati a partire dalle prove di

Giovedì 20 Maggio 2021 fino alla gara di Domenica 23 Maggio. Ci sono 26

piloti in pista e il nostro pilota casertano si qualifica tredicesimo nelle

qualifiche di Venerdì 21 Maggio. Sabato 22 nella manche uno con dei

meravigliosi sorpassi si qualifica settimo e nella stessa giornata sesto nella

manche due. È domenica il nucleo di questa grande esperienza. La finale

uno si è conclusa con un meraviglioso sesto posto nella classifica generale

della 60 nazionale, mentre per la categoria UNDER10 sale sul podio al

terzo posto. Nella finale due per un piccolo errore perde posizioni e arriva

al traguardo all’ottavo posto. Samuele Giannini, pronto a nuove

esperienze scenderà in pista nei prossimi fine settimana nel campionato

regionale Aci Sport e ringrazia tutti coloro che lo seguono e sostengono e

tutti gli sponsor.