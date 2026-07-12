A Montevergine Solenne Celebrazione per la ricorrenza di San Benedetto da Norcia fondatore dell’Ordine dei Benedettini, è il padre del monachesimo occidentale. È il santo patrono d’Europa e di Montecassino, la celebre abbazia da lui fondata intorno al 529 d.C. Egli protegge i monaci, gli agricoltori, gli ingegneri e tutti coloro che cercano protezione contro le tentazioni e le influenze negative. Grande partecipazione di fedeli che si sono recati in funicolare presso l’Abbazia di Mamma Schiavona. Presente anche la delegazione di Montevergine e di Nola dell”Ordine Militare del Santo Sepolcro di Gerusalemme. “Il suo carisma contribuì in modo decisivo alla custodia della fede, e noi dobbiamo continuare nel solco di quanto costruito da San Benedetto- alla trasmissione della cultura religiosa e alla promozione sociale dei valori fede autentica” – ha sottolineato l’Abate di Montevergine Riccardo Guariglia.

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